أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - كيف سيقدم سواريز المساعدة لميسي أثناء إصابته؟

Google+ Print
صورة - كيف سيقدم سواريز المساعدة لميسي أثناء إصابته؟ صورة - كيف سيقدم سواريز المساعدة لميسي أثناء إصابته؟

التقطت الصحف الإسبانية صورا لثنائي برشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي أثناء ذهابهما لحضور مران الإثنين حيث كان الأول يقود السيارة بسبب إصابة الأخير.

وقرر سواريز مساعدة صديقه الأرجنتيني بتولي قيادة السيارة أثناء فترة إصابته في الذهاب والعودة إلى التدريبات بحكم الجيرة التي تجمعهما حيث أنهما يسكنان في شارع واحد بمدينة برشلونة.

الصور أظهرت تبادل الثنائي للضحك والمزاح طيلة الطريق من المنزل إلى مكان تدريبات النادي.

يذكر أن ميسي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 أو 8 أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في أوتار الركبة أثناء مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع