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أوبامييانج لاعب دورتموند يحقق رقما قياسيا لم يحدث في تاريخ الدوري الألماني

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أوبامييانج لاعب دورتموند يحقق رقما قياسيا لم يحدث في تاريخ الدوري الألماني أوبامييانج لاعب دورتموند يحقق رقما قياسيا لم يحدث في تاريخ الدوري الألماني

حقق بيير أوبامييانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني رقما قياسيا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم بعد هدفيه ضد دارمشتاد الأحد في الجولة السابعة في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

فأصبح الدولي الجابوني أول لاعب في تاريخ البوندزليجا يسجل في أول 7 مباريات من الموسم بعدما زار شباك منافسي دورتموند في الجولات الست السابقة.

وأحرز صاحب الـ26 عاما 9 أهداف في 7 مباريات ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة الموسم الحالي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب العشرة أهداف.

وكان أوبامييانج قد انتقل لدورتموند مقابل 13 مليون يورو من سانت إيتيان الفرنسي صيف 2013.

ويعتمد توماس توخل مدرب الفريق على أوبامييانج في مركز المهاجم الصريح ويعاونه في خط الوسط الرباعي شينجي كاجاوا وماركو رويس وهنريك مختاريات وإلكاي جوندوجان.

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