تضاعف عدد الأستراليين المنضمين إلى «داعش» لـ 120 شخصًا خلال عام

كشفت الخارجية الأسترالية الاثنين 28 سبتمبر عن تضاعف عدد الأستراليين المقاتلين مع “داعش” في سوريا والعراق خلال العام الماضي.

وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، مساء الأحد أثناء وجودها في نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد الأستراليين المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية يقدر بحوالي 120 وهو ضعف العدد الذي أعلن قبل عام.

واستبعدت وزيرة الخارجية الأسترالية تضاعف هذا الرقم مجددا خلال العام المقبل، ووفق الإحصائيات فإن نحو 20 مقاتلا أستراليا قضوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

وقالت الوزيرة إن الحكومة سجلت نجاحات في إطار جهودها لاحتواء موجة الإرهابيين الأجانب، وكانت أستراليا رفعت منذ مطلع سبتمبر عام 2014 مستوى التحذير من الخطر الإرهابي، ونفذت منذ ذلك الحين سلسلة من المداهمات لمكافحة الإرهاب.

كما أقرت كانبيرا مجموعة من التدابير لمكافحة الإرهاب تتضمن عقوبات بحق كل من يسافر الى وجهات تعتبر بؤرا للإرهاب، ورصدت أموالًا إضافية بمقدار 1.3 مليار دولار أسترالي (893 مليون يورو) للشرطة وأجهزة الأمن.

وشن الطيران الأسترالي أولى غاراته الجوية ضد تنظيم “داعش” في سوريا في سبتمبر في الـ 16 سبتمبر.