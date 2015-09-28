إحالة 5 من مديرى المدارس بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط بمدارسهم

قرر اليوم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة 5 من مديرى المدارس للتحقيق، وذلك لعدم الانضباط والإهمال الجسيم بمدارسهم، والتى تقع بمدن دمنهور وأبو حمص وكوم حمادة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، حل جميع المشاكل التى تعوق العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأضاف، أنه تم إلغاء الفترة المسائية بمدرسة معاذ بن جبل التجريبية بدمنهور بعد رفض أولياء الأمور ذلك، وكذلك إقامة سور خشبى مؤقت حول مدرسة المحطة بمركز حوش عيسى حتى انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من بناء سور دائم للمدرسة خلال أيام.

وكان العشرات من أهالى مركز حوش عيسى بالبحيرة قد تجمهروا أمام مدرسة المحطة الابتدائية احتجاجا على عدم الانتهاء من بناء سور للمدرسة بعد ترميمها مما يعرض حياة أبنائهم للخطر.