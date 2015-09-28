رئيس جامعة المنيا يشدد على ضرورة الانتهاء من الجداول وإعلانها للطلاب

شدد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا على ضرورة انتهاء الجداول الدراسية وإعلانها على الطلاب وخاصة الفرقة الأولى لإشعار الطلاب بقيمة الكلية وانضباطها، كما شدد على الاستقبال الجيد للطلاب وعمل دليل استرشادى لكل كلية إلى جانب لقاءات بين عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالطلاب لتنمية الولاء والانتماء ومنع استقطابهم من أى جهات أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مع عمداء الكليات للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء العام الدارسى الجديد.

وأوضح أن مسابقة كليتى نظيفة لاختيار أنظف ثلاث كليات يتم تحديدها بناء على ثلاث محاور أولها نظافة وصيانة وانضباط الإداريين بالكلية وهى مسئولية أمين الجامعة وأمين الكلية وثانيها العملية التعليمية داخل الكلية وهى مسئولية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وثالثها رعاية الطلاب ودورهم واستقبالهم للطلاب والتواصل معهم وهى مسئولية مسئول التواصل بالجامعة وأن يكون التقييم للأسبوعين الأول والثانى من بدء الدراسة.

كما أشار رئيس الجامعة بأن مسئول التواصل فى الكلية حلقة الوصل بين السادة العمداء ورعاية الطلاب والكلية بالطلاب وأن الجامعة لا تبخل بشىء للأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما شدد رئيس الجامعة على أن يكون اتحاد الطلاب هذا العام معبراً عن الكلية والجامعة وهدفه مصلحة الكلية وأن يكون قناة تواصل بين الطلاب وإدارة الجامعة.

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