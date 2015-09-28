تحرير 33 محضرا ورفع 435 طن قمامة و31 قرار إزالة خلال أسبوع بمنفلوط

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منفلوط جهودها خلال الفترة الماضية لضبط المخالفات وتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات بالمركز، فى إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتحسين جودة الخدمات والعمل على رفع الإشغالات والمخالفات.

صرح بذلك المهندس أحمد شوقى محبوب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقال: "إن الوحدة المحلية بمنفلوط قامت بتحرير 33 محضرا لأصحاب المخابز والمحلات، منها محاضر نقص فى الوزن وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وقيام بعض المحلات ببيع لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تنفيذ 31 قرار إزالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال أسبوع، وتم تحرير 35 محضر إشغال طريق والمرور بصفة يومية بالشوارع لضبط المخالفين ومتابعة أصحاب معارض السيارات وإلزامهم بعدم عرض السيارات بالشارع العام لما يعيق المارة ويؤدى إلى ازدحام الشارع".

وفى قطاع النظافة وتحسين البيئة، تم رفع 435 طنا من القمامة والمرور اليومى لرفع المخلفات على فترتين صباحية ومسائية، وتحرير محضرى بيئة، بالإضافة إلى المرور على الشوارع وتغطية أى غرفة تفتيش ليس بها غطاء وإخطار المسئولين والمتابعة حتى يتم الانتهاء من تغطية جميع الغرف، وتم إخطار هندسة الرى بمنفلوط ومديرية الرى بأسيوط بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز ورفع مخلفات التطهير بعيدا عن جانبى الترع والمصارف بالمدينة وبلغ عدد النقلات خلال أسبوع حوالى 45 نقلة.

وفى قطاع الصحة، تم المرورعلى وحدة صحة المرأة ببنى شقير، وتحرير مخالفات للعاملين لعدم التزامهم بمواعيد الانصراف والحضور والمرور على مستشفى منفلوط المركزى، وتبين وجود كسر بماسورة المياه بأرضية الحديقة، وتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى وجود تسرب بأحد الشوارع وإخطار الهيئة القومية لمياه الشرب، وسيتم إغلاق الوصلات المنزلية المؤدية للمطابق وكسح المياه بمعرفة الشركة والقضاء علي هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن، وتم إخطار الإدارة التعليمية بمنفلوط بوجود مدرسة مفتوحة بقرية بنى شعران، ولا يوجد بها غير العامل وسرعة اتخاذ اللازم ضد المسئولين بالمدرسة.

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