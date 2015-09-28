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إحباط تسلل 74 بينهم 18 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 74 بينهم 18 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 74 بينهم 18 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 74 بينهم 18 سودانيا إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الاثنين، إخطارًا من قسم شرطة السلوم، تسلم 74 وهم 29 من المنيا و4 من أسيوط و1 من الفيوم و7 من قنا و2 من الدقهلية و7 من كفر الشيخ و3 من بنى سويف و3 من دمياط و18 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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