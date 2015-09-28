بالصور.. محافظا المنوفية وجنوب سيناء يطمئنان على سير العملية التعليمية

مع بداية العام الدراسى الجديد 2015 ـ 2016، تفقد محافظا المنوفية وجنوب سيناء، بعض المدارس لمتابعة الحالة التعليمة، وانتظام الدراسة.

وفى البداية، زار الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية مركز تلا، حيث تفقد مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية المشتركة بقرية زنارة ومدرسة الشهيد إبراهيم خليل الابتدائية بقرية بابل، واطمأن على الأثاث وحالة المبنى والسلالم.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وذلك باعتبارها داعمة لقدرات التلاميذ وتعمل على توثيق العلاقة بين التلميذ والمدرسة.

وأشار مدير مدرسة الشهيد إبراهيم خليل جميل الابتدائية بأنه جارى عمل إحلال وتجديد للمبنى القديم للمدرسة لإضافة عدد ( 15) فصلا بالمدرسة، من أجل الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام حضور التلاميذ فى الفصول فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

كما أكد محافظ المنوفية على أهمية وضرورة دعم قدرات المدارس ورفع كفاءاتها وقدرتها الاستيعابية للطلبة دون تكدس بالفصول، مضيفاً أنه جارى بحث الوسائل الخاصة بحل مشكلات المنظومة التعليمية بالمحافظة، وأيضاً بحث مشاكل المدرسين ورفع كفاءاتهم للوصول إلى مستوى قدراتهم.

وتابع: "يجب أن نتفهم أهمية التعليم وكونه مؤشرا ومعيارا لتقدم الأمم، هذا وقد بلغ عدد التلاميذ بالمراحل التعليمية المختلف (892091 ) تلميذاَ موزعين على ( 2070 ) مدرسة بمدن وقرى المحافظة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة قد انتهت من معظم التجهيزات المدرسية الخاصة باستقبال العام الدراسى والمتضمنة أعمال الصيانة، وأعمال الدهانات بالفصول، وصيانة دورات المياه وإعدادها بما يتفق مع المعايير الصحية، وأيضاً إزالة كافة الإشغالات الموجودة أمام المدارس.

وعلى الجانب الأمنى تم تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة الطلبة وبث روح الطمأنينة لكافة المواطنين وضبط أى مخالفات تعكر صفو اليوم الدراسى.

وقد أوصى محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية على الطلاب بالمدارس دون ربط توزيعها بالمصروفات

وفى جنوب سيناء قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والسيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجولة ميدانية للمرور على مدارس المحافظة، وتفقد المحافظ مدرسة نجيب محفوظ التعليم الأساسى.

وشدد المحافظ خلال جولاته على ضرورة تخصيص 5 دقائق فى طابور الصباح للحديث عن الانتماء الوطنى وحب الوطن والدفاع عنه مؤكداً على ضرورة ممارسة الطلاب كل الانشطة المدرسية ودعم كل المدارس بالأدوات الرياضية وتوفير مبردات للمياه.

وطالب المحافظ رئيس مدينة طور سيناء فوزى همام بالانتهاء من وضع اللافتات الخاصة بتغير اسم مدرسة بدر الاعدادية الى مدرسة الرائد عمرو شكرى الذى استشهد مطلع العام الحالى بسيناء باعتباره أحد أبناء المحافظة ودعم مدرسة نجيب محفوظ بأدوات رياضية ومدرسة عمرو شكرى بمظلات.

وأعلن المحافظ عن توزيع 150 حقيبة أدوات دراسية على طلاب الوديان البعيدة عن العمران فى عمق الصحراء.

من جانبه، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء انتظام 28 ألف طالب وطالبه بمدارس المحافظة، مشيراً الى أن نسبة الحضور بلغت 90 % كما بلغت نسبة الغياب 10 % بين طلاب المحافظة وأغلبهم بمدارس الوديان والتجمعات البدوية.



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