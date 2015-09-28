"التلعثم" عند الأطفال.. فى قافلة بجامعة المنوفية

توجهت قافلة من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية إلى حضانة المساعى بمدينة أشمون، للمساهمة فى علاج ما يعانية الأطفال من مشكلة تعلم الكلمات ووضعها فى جمل وهى ما يعرف بـ" تلعثم النطق"، وخاصة عند أطفال ما بين سن الثانية والخامسة.

وقدمت القافلة برامج ترفيهية للأطفال وفقرة موسيقية غنائية لتساعد الأطفال على النطق مع استعراض لبعض الصور التى تبسط الجملة فى أذهانهم ويمكن استدعاؤها من الذاكرة ونطقها بسهولة.

>كما دعمت القافلة المعلمات والمشرفات بالحضانة ببعض البرامج التربوية التى تقلل من مشكلة تلعثم النطق فى هذه المراحل العمرية، كما قام المشرفون على القافلة بتدريبهن على بعض وسائل اللعب من خلال التربية الفنية والتى تمكن الأطفال النطق بسهولة.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتور محمد سلامة، والدكتور مصطفى محمود الهوارى. القافلة من إشراف ورعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.