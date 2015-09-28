القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الكليات فى أول أيام الدراسة

أكد ناصر الجندى، مسئول إعلام جامعة الزقازيق، أن الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، تفقد كلية الطب البشرى، فى أول أيام الدراسة اليوم، وكان فى استقباله الدكتور يحيى زكريا القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف "الجندى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نور الدين تفقد أعمال طلاب الكلية الفنية التى تعبر آراء الطلاب المختلفة بمدرج شهداء 25 يناير، وأنه سيزور كلية التجارة بعد انتهائه من زيارة كلية الطب.

وأوضح مسئول إعلام الجامعة، أن الدراسة بدأت وانتظم الطلاب فى كلياتهم وبدأ بالفعل انتظام المحاضرات، لافتا إلى أن الجامعة تخضع لمنظومة أمنية جيدة، وأن الجامعة كانت قد انتهت من تجهيز 19كلية ومعهدا لاستقبال 120 ألف طالب وطالبة.