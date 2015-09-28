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بالصور.. إيجابية عينات تحليل المخدرات لـ12 سائق أتوبيس مدرسة فى الشرقية

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أكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، شن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور، لإجراء تحليل المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس الخاصة وسيارات نقل التلاميذ المؤجرة، والتى أكدت نتائج التحليلات إيجابية 12 عينة للسائقين، من بين 38 حالة تم الكشف عليها.

تمركزت الحملة فى منطقتى موقف المنصورة والنجدة، برئاسة الرائد حازم الأحمدى رئيس مرور الزقازيق وضباط وأفراد الحملة، و3 أطباء وأخصائيى تحليل من الصحة.

وقام الضباط المشاركون فى الحملة باستيقاف أتوبيسات المدارس الخاصة، وعدد من الميكروباص والسيارات المحملة بالطلاب التى يقوم الأهالى باستئجارها لنقل أبنائهم، وتم أخذ العينات من البول وتحليلها مع مراعاة عدم تعطيلهم عن استكمال رحلة الذهاب للمدرسة.

وأسفرت الحملة التى توقفت فى منطقة موقف المنصورة، عن ضبط 7 حالات، فيما تمكنت الحملة الأخرى المتوقفة بمنطقة النجدة عن ضبط 5 حالات أخرى، بإجمالى 12 حالة، وقامت الشرطة بحجز السائقين المتعاطين تمهيدا لعرضهم على النيابة.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع الصحة والشرطة، لأهمية الحفاظ على أرواح التلاميذ ، وتجنب الحوادث المتكررة التى يتعرضون لها .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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