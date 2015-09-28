سفر وعودة 249 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 160 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 30 مصريا و130 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 89 مصريا، بينهم 69 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و20 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 88 ألفا و846 مصريا.