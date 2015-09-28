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زيارات تفقدية لمسئولى الإرشاد الزراعى بالشرقية لمواقع كبس وتجميع قش الأرز

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زيارات تفقدية لمسئولى الإرشاد الزراعى بالشرقية لمواقع كبس وتجميع قش الأرز زيارات تفقدية لمسئولى الإرشاد الزراعى بالشرقية لمواقع كبس وتجميع قش الأرز
أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه قام بالمرور والمتابعة على مواقع تجميع القش وتدويره بمركز أبو كبير وكفر صقر.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد مواقع التجميع والتدوير لدى المتعهدين المشتركين فى منظومة تجميع وكبس قش الأرز ومتابعة حالة المعدات والجرارات التى يتم بها تجميع وكبس قش الأرز وبصحبته المهندس حسن زايد مدير عام الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والمهندس محمد عبد الحميد مدير الإرشاد بالمديرية ورئيس قسم الإرشاد بمركز أبو كبير وأخصائى التدوير.

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