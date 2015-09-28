7 ملايين جنيه للخطة الاستثمارية لساحل سليم بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط عن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2015/2016 والموقف التنفيذى لأنشطة قطاعات التنمية المحلية المدرجة والتى يصل إجمالى اعتمادها إلى 7 ملايين و900 ألف جنيه.

قال سامح عبد العليم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه تم اعتماد الخطة التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى الجديد بقرى المركز، مؤكدًا اهتمام المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتوزيع الخطة المالية على كافة القطاعات وتنفيذها فى الوقت المحدد لها.

وأضاف: "تم تسليم موقع إنشاء مبنى وحدة إطفاء بقرية الغريب لمديرية الإسكان لبدء أعمال الطرح وذلك بأعمال استثمارية تصل إلى 600 ألف جنيه، وجار شراء لمبات موفرة للطاقة وتوريد سلم هيدروليكى بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وجار شراء عدد 2 لودر كبير وسكيب صغير وقلاب بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، فضلاً عن ترميم وإنشاء للمخازن واستكمال جراج الوحدة المحلية بالشامية بتكلفة 300 ألف جنيه".

وأوضح "عبد العليم" أنه جار إسناد الأعمال لوحدة الرصف بالمحافظة لاستكمال رصف طريق (النزلة المستجدة/ الخوالد) واستكمال رصف طريق (الغريب / عزبة ثابت باسطا) بالإضافة إلى رصف طريق مصرف البدارى من الناحية الغربية من كوبرى السحجارة حتى حدود ساحل سليم 1.5 كم بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه.

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