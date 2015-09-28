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إزالة 719 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

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إزالة 719 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا إزالة 719 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المنيا

اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 719 حالة تعدي، بمساحة 24 فدان و8 قيراط و11سهم، خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر على مستوى جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية بالمحافظة .

أوضح التقرير، الذي عُرض على اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا، جهود المديرية خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث تم إزالة عدد 10 حالة بالعدوة، بمساحة 10 قيراط وعدد 5 حالة بمركز مغاغة، بمساحة 5قيراط و6 1سهم، وعدد9 حالة- ببني مزار، بمساحة 8قيراط و18 سهم، وعدد 228 حالة بسمالوط، بمساحة 9 فدان و16 قيراط و10 سهم، وعدد 88 حالة بالمنيا، بمساحة 3 فدان و2 قيراط و16 سهم، وعدد 98 حالة بأبو قرقاص، بمساحة 2 فدان و11 قيراط 7 سهم، وعدد 107 حالة بملوي، بمساحة 3 فدان و8 قيراط، وعدد 60 حالة بدير مواس، بمساحة فدان و10 قيراط و6سهم، بالإضافة إلى عدد 114 حالات إصلاح زراعي، بمساحة 3 فدان و7 قيراط و14 سهم .

وكلف “زيادة”،جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، وإزالة جميع التعديات، خاصة التي لا تزال في المهد .

وأكد “زيادة”، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المُخالفين، لإزالة كافة التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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