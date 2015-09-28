ساعات ومجوهرات سوارفسكي لأرقى المناسبات

الرياض - خلود أحمد

قدمت سوارفسكي أجمل التصاميم الأنيقة للساعات فجاءت بتفاصيل ذهبية جميلة، وكريستالات براقة أضافت لها لمسة من الفخامة والجاذبية، وقد أعجبنا بتصميم الساعة الذهبية التي ستبدو غايةً في الجمال إن لبستها مع بعض الأساور الذهبية لتحصلي على لوك عصري أنيق .

أما بالنسبة للمجوهرات فقد قدمت سوارفسكي باقةً من التصاميم المتنوعة الجميلة، فمنها ما كان جريئًا ولافتًا ليكون مناسبًا للإطلالات البسيطة ليحولها لإطلالة غاية في الأناقة بأقل جهد يذكر كالعقود البارزة والأساور التي تزينت بالكريستالات الملونة، وأخرى جاءت بتصاميم ناعمة وبسيطة لتكون مناسبةً للإطلالات اليومية في العمل أو الدوام كالسلاسل البسيطة والأساور الذهبية .

المفتاح الأساسي لاختيار الهدية هو معرفة من ستهدينها له، فإن كانت سيدة جريئة واثقة من اختياراتها وصاحبة ستايل متجدد يمكنك أن تختاري لها ما يناسب شخصيتها وستايلها من تصاميم عصرية ومجوهرات جذابة، أما إن كانت صاحبة ستايل بسيط وهادئ واختيارات ناعمة ومريحة فننصحك باختيار التصاميم البسيطة لتتناسب مع إطلالتها. أما سيدات العائلة الأم أو العمة والخالة فقد قدمت سوارفسكي مجوهرات فخمة مناسبة للسهرات مزينة بكريستالات بيضاء رائعة ستكون الإضافة المثالية لإطلالتها، كما يمكنك اختصار الوقت والتفكير واختيار إحدى الساعات الجذابة الظاهرة في الصور أعلاه فهي مناسبة لكل سيدة مهما كان عمرها.

شاهدي معنا أجمل ساعات ومجوهرات سوارفسكي واختاري منها ما يعجبك.