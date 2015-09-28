أجمل الفساتين من كارولينا هيريرا لخريف وشتاء 2015

الرياض - خلود أحمد

اكتسبت المصممة الشهيرة كارولينا هيريرا شعبيةً كبيرةً في المجتمع الخليجي الأنيق، فانتشرت تصاميمها للحقائب والأحذية بين الشابات الأنيقات واختارت فساتينها سيدات المجتمع بكافة الأعمار، وقد قدمت كارولينا هيريرا في أحدث مجموعاتها لخريف وشتاء 2015 تصاميم فساتين رائعة للسهرات المسائية نستعرضها معك في السطور التالية .

تنوعت تصاميم كارولين هيريرا في هذه المجموعة فقدمت الفساتين القصيرة بطبعات متموجة رائعة تناسب إطلالاتك في الأجواء الخريفية، كما ضمت كذلك عدداً من الفساتين الملكية الأنيقة لإطلالاتك في السهرات، منها ما كان ناعمًا بتصاميم أنثوية وتفاصيل بسيطة، ومنها ما ظهر بتصاميم مبهرة كالتنانير الواسعة المزينة بالكشكشات الجذابة التي أضفت لها لمسةً من الفخامة .

أما بالنسبة للألوان فقد جذبتنا الطبعات المتموجة التي زينت بعض الفساتين بطريقة عصرية رائعة وأعجبنا بالألوان الناعمة التي طغت على هذه المجموعة كالسماري، البيج، الأبيض والرمادي، وقد أضافت المصممة أجمل الإكسسوارات لتكمل تصاميمها بطريقة أنيقة ومتناسقة. فقدمت أحذيةً كلاسيكيةً راقيةً بتصاميم مختلفة بين الكعب العالي والأحذية المسطحة المريحة.

صورت مجموعة كارولينا هيريرا لخريف وشتاء 2015 أناقة سيدات الخليج، فجمعت بين البساطة والفخامة والرقي في الوقت نفسه، كما جاءت بتصاميم عصرية بدون مبالغة بالعري، وهذه بالتحديد هي مطالب كل سيدة خليجية . شاهدي معنا أجمل ما قدمت المصممة كارولينا هيريرا لموسم خريف وشتاء 2015 وشاركينا برأيك.