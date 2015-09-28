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استوحي الستايل الأنثوي الفخم من بثينة الرئيسي

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استوحي الستايل الأنثوي الفخم من بثينة الرئيسي استوحي الستايل الأنثوي الفخم من بثينة الرئيسي

الإثنين 28-09-2015 14:58

عرفت الممثلة العمانية الشابة بثينة الرئيسي بستايلها الفخم وإطلالاتها الجذابة في مسلسلاتها. وقد نقلت أناقتها وتنسيقاتها الجذابة إلى حسابها في انستقرام، إذ شاركت متابعيها أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة.

تهوى بثينة ارتداء التنانير القصيرة والقمصان الجذابة ذات التصاميم اللافتة، مثل الكشكشات البسيطة والتطريزات الناعمة؛ وهذا ما يظهر في عدد كبير من إطلالاتها الظاهرة أعلاه. ومن ناحية أخرى، اختارت الممثلة الشابة العديد من الإطلالات التراثية بالجلابيات الخليجية الأنيقة ذات التصاميم الفخمة.
ولعلّ أول ما يلفت النظر إلى إطلالات بثينة الرئيسي الألوان الزاهية والمشرقة، التي تطغى على جميع إطلالاتها، إذ لا تتردّد في ارتداء الألوان المختلفة كالأصفر والأحمر وغيرهما، بالإضافة إلى تنسيق إطلالاتها السوداء مع اكسسوارات ملوّنة ولافتة لتضفي عليها لمسة من الانتعاش.

يمكن أن تستوحي من إطلالات بثينة الرئيسي وتنسيقاتها للستايل الأنثوي الجذاب ما يُناسب إطلالتك في العيد، إذ يحاكي ستايلها أناقة السيدة الخليجية بكلّ تفاصيله، من التصاميم الفخمة وحتى التنسيقات الجذابة؛ فشاهديها، واختاري منها ما يُناسب إطلالتك!

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سيدتي