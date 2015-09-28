أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«تواضروس» : نشجع روح التعاون المشترك بين مصر وإثوبيا في كل المشروعات التنموية

Google+ Print
«تواضروس» : نشجع روح التعاون المشترك بين مصر وإثوبيا في كل المشروعات التنموية «تواضروس» : نشجع روح التعاون المشترك بين مصر وإثوبيا في كل المشروعات التنموية

البابا تواضروس الثاني

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن الشعبين المصري والإثيوبي تجمعهما محبة كبيرة ، كما تجمع علاقة قوية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية .

وأضاف البابا-في كلمته في احتفال عيد الصليب بميدان ميكسيل بأديس ابابا-“نعلم أنه من منطلق هذه المحبة نقدم كل مشروعات التنمية التى تتم سواء فى أو فى إثيوبيًا ونشجع دائما روح الحوار والتعاون المشترك من أجل سعادة كل الشعوب وفى بلادنا مصر وإثيوبيا والسودان وفي كل مكان”.

ومضى قائلا”محبتي ومحبة الوفد القبطي الذى معنا نقدمها إلى شعب إثيوبيا وإلى كنيستها ونحن سعداء أن نشترك فى هذا الاحتفال،ليبارك الرب إثيوبيا وكنيستها ومصر وكنيستها وليحفظهم في هذا العيد في كل سلام و كل محبة”.

وأضاف”الحقيقة إنى فى سعادة غامرة أن أحضر معكم هذا الاحتفال الكبير،لم أكن أعلم أن هذا الاحتفال بهذه الضخامة في العدد والأهمية،واحب أن أهنئكم أيضًا بتسجيل هذا الاحتفال فى هيئة اليونسكو،ونحن فى مصر نحتفل بعيد الصليب فى نفس هذا اليوم،وأحب أن انقل محبة وتحية كل الشعب المصرى للشعب الإثيوبي”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر