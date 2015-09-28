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زحام شديد في مستهل العام الدراسي بجامعة القاهرة

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زحام شديد في مستهل العام الدراسي بجامعة القاهرة زحام شديد في مستهل العام الدراسي بجامعة القاهرة

أرشيفية

شهدت جامعة القاهرة توافد عدد كبير من الطلاب على الكليات اليوم”الاثنين”فى أول أيام بدء العام الجامعي الجديد وشهدت البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة تكدسا للطلاب بسبب الإجراءات التأمينية من خلال التأكد من هويات الوافدين على الحرم الجامعى وقيام الأمن الإداري بتنظيم عملية الدخول.

فيما قام اللواء مصطفى رشوان مدير الأمن الإداري بالجامعة بتفقد عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي، فيما تتولى شركة فالكون عملية تفتيش الطلاب والسيارات على المنافذ المختلفة وتتمركز قوات الشرطة منذ الصباح الباكر بمحيط الجامعة للتدخل حال وقوع أية أعمال عنف.

 

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