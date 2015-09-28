7 مليون جنيه للخطة الاستثمارية لساحل سليم في أسيوط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، عن الخطة الاستثمارية المُوحدة للعام المالي 2015/2016م، والموقف التنفيذي لأنشطة قطاعات التنمية المحلية المُدرجة، والتي يصل إجمالي اعتمادها إلى 7 مليون و900 ألف جنيه.

وقال سامح عبد العليم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه قد تم اعتماد الخطة، التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الجديد بقرى المركز، مؤكدًا على إهتمام المُهندس ياسر الدسوقي، مُحافظ أسيوط، بتوزيع الخطة المالية على كافة القطاعات وتنفيذها في الوقت المُحدد لها .

وأضاف “عبد العليم”، أنه قد تم تسليم موقع إنشاء مبنى وحدة إطفاء بقرية الغريب لمديرية الإسكان، لبدء أعمال الطرح، وذلك بأعمال استثمارية تصل إلى 600 ألف جنيه، وجاري شراء لمبات مُوفرة للطاقة، وتوريد سلم هيدروليكي بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وجاري شراء عدد 2 لودر كبير، وسكيب صغير وقلاب، بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه، فضلًا عن ترميم وإنشاء للمخازن واستكمال جراج الوحدة المحلية بالشامية بتكلفة 300 ألف جنيه .

وأوضح “عبد العليم”، أنه جاري إسناد الأعمال لوحدة الرصف بالمحافظة، لاستكمال رصف كيلو متر بطريق “النزلة المستجدة-الخوالد”، واستكمال رصف طريق “الغريب- عزبة ثابت باسطا”، بالإضافة إلى رصف طريق مصرف البداري، من الناحية الغربية من كوبري السحجارة حتى حدود ساحل سليم 1.5 كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه .