«الأمور المستعجلة» تقضى بعدم الاختصاص فى اعتبار قطر وتركيا إرهابيتين

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم، حكما بعدم الاختصاص نوعيا بنظر دعوى أقامها أحد المحامين، باعتبار دولتي قطر وتركيا داعمتين للإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة داخل مصر.

> وكان مقيم الدعوى قد ذكر في دعواه أن المسيرات المسلحة وأعمال الفوضى والعنف والعمليات الإرهابية التي تجري داخل مصر، وخاصة داخل منطقة سيناء، تقع بتمويل وتخطيط من قبل جماعات إرهابية مدعومة بشكل مباشر من الدولتين المذكورتين.

> وأضاف أن تركيا وقطر تحتضنان العديد من قيادات جماعة الإخوان المصنفة رسميا وقانونيا كجماعة إرهابية، وأن كافة المسيرات المسلحة وأعمال العنف التي تنفذ داخل الأراضي المصرية من قبل عناصر الجماعة الإرهابية والموالين لها، تتم بتخطيط وتمويل من أراضي دولتي قطر وتركيا.. على حد ما جاء بصحيفة الدعوى.