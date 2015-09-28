“التأديب والصلاحية” تؤجل جلسة محاكمة رئيس نادى قضاة مصر السابق

قرر مجلس تأديب القضاة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير وذلك لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من إتحاد اﻹذاعة والتلفيزيون بشان الاسطوانات على ان يتم تحديد موعد جديد فور إخطار المحكمة باﻹنتهاء من التقارير والاسطوانات

الجدير بالذكر ان المستشار صفاء الدين اباظة قاضي التحقيق المنتدب كن قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة قد احال عبدالعزيز لمجلس التأديب والصلاحيه بعد ثبوت اتهامه في اقتحام مقرات امن الدولة بالمشاركة مع عدد من انصار جماعة الاخوان والحركات الثورية .