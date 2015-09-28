أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“التأديب والصلاحية” تؤجل جلسة محاكمة رئيس نادى قضاة مصر السابق

Google+ Print
“التأديب والصلاحية” تؤجل جلسة محاكمة رئيس نادى قضاة مصر السابق “التأديب والصلاحية” تؤجل جلسة محاكمة رئيس نادى قضاة مصر السابق

المستشار زكريا عبدالعزيز

قرر مجلس تأديب القضاة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير وذلك لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من إتحاد اﻹذاعة والتلفيزيون بشان الاسطوانات على ان يتم تحديد موعد جديد فور إخطار المحكمة باﻹنتهاء من التقارير والاسطوانات

الجدير بالذكر ان المستشار صفاء الدين اباظة قاضي التحقيق المنتدب كن قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة قد احال عبدالعزيز لمجلس التأديب والصلاحيه بعد ثبوت اتهامه في اقتحام مقرات امن الدولة بالمشاركة مع عدد من انصار جماعة الاخوان والحركات الثورية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر