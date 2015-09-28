البابا من إثيوبيا: أنقل لكم محبة الشعب المصرى ونشجع روح الحوار والتعاون

نقل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محبة الشعب المصرى للشعب الإثيوبى قائلًا: "نشجع دائمًا روح الحوار والتعاون بين الشعبين".

واستكمل البابا فى كلمته التى ألقاها فى ساعة متأخرة من مساء أمس، فى احتفالات عيد الصليب بمدينة بيكسيل الإثيوبية: "نعلم مقدار المحبة الكبيرة التى تربط بين الشعب المصرى والشعب الإثيوبى، وندرك أن العلاقة القوية التى تجمع الكنيسة المصرية بالكنيسة الإثيوبية إحدى صور هذه المحبة".

وتابع البابا: "نفهم أنه من منطلق هذه المحبة نقدم كل مشروعات التنمية التى تتم سواء فى مصر أو فى إثيوبيا ونشجع دائمًا روح الحوار والتعاون المشترك من أجل سعادة كل الشعوب وفى بلادنا مصر وإثيوبيا والسودان وفى كل مكان".

وعن الاحتفال بعيد الصليب، قال البابا تواضورس: "أنا فى سعادة غامرة أن أحضر معكم هذا الاحتفال الكبير، لم أكن أعلم أن هذا الاحتفال بهذه الضخامة فى العدد والأهمية، مهنئًا إثيوبيا بتسجيل هذا الاحتفال فى هيئة اليونسكو".