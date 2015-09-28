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640 تلميذ ابتدائى يُضربون عن الدراسة لعدم توفير فصول إعدادى فى أسيوط

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640 تلميذ ابتدائى يُضربون عن الدراسة لعدم توفير فصول إعدادى فى أسيوط 640 تلميذ ابتدائى يُضربون عن الدراسة لعدم توفير فصول إعدادى فى أسيوط
أضرب 640 تلميذا وتلميذة، اليوم الاثنين، عن الدراسة بمدرسة جزيرة بهيج الخلايفة، التابعة لمركز أبنوب، لعدم استجابة إدارة أبنوب التعليمية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط فى توفير فصول للمرحلة الإعدادية.

وقال أحد أولياء الأمور، إن مدرسة جزيرة بهيج الخلايفة الجديدة تم إنشاؤها هذا العام، وتعمل لأول مرة بقوة 640 تلميذا وتلميذة، موزعين على 16 فصلا، وحاولنا خلال السنوات الماضية مخاطبة الجهات المعنية من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم لتوفير فصول للمرحلة الإعدادية بنفس المدرسة على الأقل فصل واحد لكل عام دراسى، لأن طلاب المدرسة الإعدادية يقطعون مسافة تزيد على الـ5 كيلو مترات للذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية.

وأضاف فوجئنا اليوم بعدم توفير الفصول الخاصة بالمرحلة الإعداية، وبناء عليه أضرب تلاميذ المرحلة الابتدائية عن الذهاب للمدرسة، حتى يتسنى لأشقائهم وشقيقاتهم الذهاب إلى مدرسة إعدادية قريبة أو توفير فصول للمرحلة الإعدادية بنفس المدرسة.

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