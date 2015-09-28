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وزير الدفاع من ضريح "ناصر": التاريخ يسطر بحروف مضيئة نتائج ثورة يوليو

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وزير الدفاع من ضريح "ناصر": التاريخ يسطر بحروف مضيئة نتائج ثورة يوليو وزير الدفاع من ضريح "ناصر": التاريخ يسطر بحروف مضيئة نتائج ثورة يوليو
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول صدقى صبحى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام خلال لقائه أسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة بناء الوطن، وخدمة قضايا أمته ومساندته لشعوب الإنسانية فى تطلعاتها ونضالها من أجل الاستقلال والحرية.

وأشار الفريق أول صدقى صبحى إلى أن التاريخ المصرى يسطر بحروف مضيئة ما حققته ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطنى القوى القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

وأكد وزير الدفاع، أن شعب العظيم بقياداته الوطنية الواعية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته المتجددة القادرة على مواصلة مسيرته الحضارية والتاريخية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.


>- وزير الدفاع يشارك فى إحياء الذكرى 45 لرحيل عبد الناصر
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مصر 365

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