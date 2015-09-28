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بالصور.. مصرع 3 أطفال أشقاء فى انهيار سقف خشبى بمنزل فى بنى سويف

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لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم صباح اليوم، عقب سقوط سقف خشبى لإحدى الغرف بمنزلهم بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من العقيد عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، يفيد بسقوط سقف خشبى بإحدى غرف منزل بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن ووفاة ثلاثة أشقاء "معتز" أحمد سعد زكى، 5 سنوات، وشقيقته "ندا"، 3 سنوات ونصف، و"أروى"، سنتين ونصف.

دلت معاينة قسم التنظيم بالوحدة المحلية للفنت برئاسة المهندس هانى الجويلى رئيس القرية، انهيار فى سقف الدور الأول العلوى، مما أثر على سقف الدور الأرضى وذلك لعدم صلاحية العروق الخشبية المستخدمة فى سقف المنزل، علمًا بأن حوائط المنزل جيدة ولا يوجد بها أى شروخ طولية أو عرضية، تم التنبيه بسرعة إخلاء المنزل حفاظًا على الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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