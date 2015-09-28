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عبد الحكيم عبد الناصر: من يريد توقيف مسيرة السيسى "نجوم السما أقربله"

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عبد الحكيم عبد الناصر: من يريد توقيف مسيرة السيسى "نجوم السما أقربله" عبد الحكيم عبد الناصر: من يريد توقيف مسيرة السيسى "نجوم السما أقربله"
قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة للأمام على المستوى الاقتصادى وكلها من أجل الشباب، فليس هناك مشروعات للمحاسيب كما كان الأمر فى عهد مبارك، أو مشروعات من أجل الأهل والعشيرة كما كان الوضع فى عهد محمد مرسى.

وأضاف المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريحات صحفية خلال إحياء الذكرى 45 لرحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: "لو فى ناس فاكرة إنها بفلوسها هتعمل برلمان توقف مسيرة الرئيس السيسى، بقولهم نجوم السما اقربلكو، وإحنا شيلنا محمد مرسى فى 6 أيام، وانتو مش هتاخدوا 3 أيام".

وأشار إلى أنه يؤيد تعديل مواد الدستور التى تحتاج إلى تعديل، خاصة اختصاصات الرئيس، ولكن دون زيادة فترات الرئاسة عن مدتين، مشددا على ضرورة أن يكون نظام الحكم رئاسيا لأنه الأنسب لمصر، وليس برلمانيا، مضيفا "أن النظام البرلمانى يعطى الذخيرة لديكتاتورية رأس المال لتحكم ".

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مصر 365

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