أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مشاجرة فى "الجو" بين مضيفة طيران وراكب لعدم التزامه بالجلوس على مقعده

Google+ Print
مشاجرة فى "الجو" بين مضيفة طيران وراكب لعدم التزامه بالجلوس على مقعده مشاجرة فى "الجو" بين مضيفة طيران وراكب لعدم التزامه بالجلوس على مقعده
شهدت الأجواء المصرية مشاجرة بين راكب مصرى ومضيفة، بسبب عدم التزام الراكب بالجلوس على مقعده أثناء الاستعداد للهبوط فى مطار القاهرة، اتباعا لتعليمات الأمان والسلامة.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد الطائرة القادمة من جدة بضرورة تواجد القوات الأمنية، نظرا لاعتداء أحد الركاب بالألفاظ على أحد أفراد طاقم الطائرة.

وانتقلت قوة من إدارة التأمين إلى المهبط المخصص لهبوط الطائرة وتم اصطحاب الراكب والمضيفة لتحرير محضر بالواقعة، وفى النهاية اتفق الطرفان على التصالح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020