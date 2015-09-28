مشاجرة فى "الجو" بين مضيفة طيران وراكب لعدم التزامه بالجلوس على مقعده

شهدت الأجواء المصرية مشاجرة بين راكب مصرى ومضيفة، بسبب عدم التزام الراكب بالجلوس على مقعده أثناء الاستعداد للهبوط فى مطار القاهرة، اتباعا لتعليمات الأمان والسلامة.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد الطائرة السعودية القادمة من جدة بضرورة تواجد القوات الأمنية، نظرا لاعتداء أحد الركاب بالألفاظ على أحد أفراد طاقم الطائرة.

وانتقلت قوة من إدارة التأمين إلى المهبط المخصص لهبوط الطائرة وتم اصطحاب الراكب والمضيفة لتحرير محضر بالواقعة، وفى النهاية اتفق الطرفان على التصالح.