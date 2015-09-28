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بالتنسيق مع الإنتربول السعودي.. “الأمن العام” يضبط هارب من الإعدام فى قضية “قتل عمد”

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بالتنسيق مع الإنتربول السعودي.. “الأمن العام” يضبط هارب من الإعدام فى قضية “قتل عمد” بالتنسيق مع الإنتربول السعودي.. “الأمن العام” يضبط هارب من الإعدام فى قضية “قتل عمد”

 

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مصلحة الأمن العام، هروب المحكوم عليه “أحمد العربى محمود أحمد” مواليد 1965، سوهاج، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 9384/2012 جنايات مركز دار السلام والمحكوم عليه فيها بالسجن بالإعدام لإتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المملكة العربية .

يأتي ذلك فى إطار حرص قطاع مصلحة الأمن العام على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إنتربول الرياض بالسعودية تم ضبط المذكور، وتم تسليمه للسلطات المصرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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