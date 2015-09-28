وزير الصحة والسكان يبدأ مجموعة زيارات تفقدية لأغلب المحافظات

قام الأستاذ الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أمس “الأحد”، بزيارة مستشفيات ووحدات تقديم الخدمة الصحية بمحافظة أسوان، حيث قام بزيارة مستشفى التأمين الصحي، ومركز صحة قرية “كركر” على بحيرة ناصر، وكذلك قام بزيارة مستشفى حميات أسوان، وموقع مستشفى أسوان العام الجديد، ثم قام بزيارة مستشفى جامعة أسوان، ومركز أورام أسوان، وأنهى زيارته، بزيارة مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وكان الوزير، قد أوفد الدكتورة هالة زايد، لزيارة مركز صحة أسرة بنبان، والتي تقع على الطريق الغربي، بين مدينتي الأقصر وأسوان.

وتم التعرف على البنية التحتية للمستشفيات الرئيسية بأسوان، بهذا المسح الصحي، فضلًا عن التعرف على القوى البشرية بها من أطباء وتمريض، وبلقاء العاملين بهذه المستشفيات، تم التعرف على أرض الواقع على احتياجات هذه المستشفيات من تجهيزات، وقوى بشرية، لإمدادها بها من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وجاءت هذه الزيارة كـ لبنة البداية في مجموعة زيارات، لكل محافظات مصر أو أغلبها، وذلك لعمل خريطة صحية جديدة تخدم المواطن المصري.