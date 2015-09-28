أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الصحة والسكان يبدأ مجموعة زيارات تفقدية لأغلب المحافظات

Google+ Print
وزير الصحة والسكان يبدأ مجموعة زيارات تفقدية لأغلب المحافظات وزير الصحة والسكان يبدأ مجموعة زيارات تفقدية لأغلب المحافظات

الأستاذ الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

قام الأستاذ الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أمس “الأحد”، بزيارة مستشفيات ووحدات تقديم الخدمة الصحية بمحافظة أسوان، حيث قام بزيارة مستشفى التأمين الصحي، ومركز صحة قرية “كركر” على بحيرة ناصر، وكذلك قام بزيارة مستشفى حميات أسوان، وموقع مستشفى أسوان العام الجديد، ثم قام بزيارة مستشفى جامعة أسوان، ومركز أورام أسوان، وأنهى زيارته، بزيارة مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وكان الوزير، قد أوفد الدكتورة هالة زايد، لزيارة مركز صحة أسرة بنبان، والتي تقع على الطريق الغربي، بين مدينتي الأقصر وأسوان.

وتم التعرف على البنية التحتية للمستشفيات الرئيسية بأسوان، بهذا المسح الصحي، فضلًا عن التعرف على القوى البشرية بها من أطباء وتمريض، وبلقاء العاملين بهذه المستشفيات، تم التعرف على أرض الواقع على احتياجات هذه المستشفيات من تجهيزات، وقوى بشرية، لإمدادها بها من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

 وجاءت هذه الزيارة كـ لبنة البداية في مجموعة زيارات، لكل محافظات أو أغلبها، وذلك لعمل خريطة صحية جديدة تخدم المواطن المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر