محافظ الأقصر يأمر بمعاقبة مدرس لتدخينه أمام التلاميذ

أمر محمد بدر محافظ الأقصر بمعاقبة مدرس لتدخينه سيجارة أمام التلاميذ داخل أحد الفصول بمدرسة أبوالحجاج الابتدائية .

> وعنف المحافظ المدرس علي سلوكه المخالف لمهمته كمعلم ينبغي عليه أن يغرس القيم والمبادئ ويبعدهم عن السلوكيات الخاطئة التي يأتي علي رأسها التدخين.

> وكان محافظ الأقصر قد تفقد أربعة مدارس هي مدارس أبوالحجاج والشهداء والحرية والعوامية الابتدائية المشتركة وذلك للإطمئنان علي سير العمل في أول يوم دراسي للعام 2015/2016.

> هذا وتوجه صباح اليوم الاثنين 244 ألف طالب وطالبة إلى 888 مدرسة بالإدارات التنعليمية السبع بمحافظة الأقصر وذلك وسط استعدادات أمنية وصحية وبيئية.

> وقال عبد الجواد عبد العال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن 13 مدرسة جديدة دخلت الخدمة لأول مرة هذا العام بينما تمت صيانة 251 مدرسة منها صيانة بسيطة بنظام اللامركزية عن طريق جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهى عبارة عن أعمال كهرباء وسياكة وطلاء ومياه وحمامات وأرضيات لعدد 150 مدرسة بمتوسط تكلفة 9600 جنيه بإجمالى مليونا ونصف المليون جنيه وصيانة شاملة لعدد 100 مدرسة بتكلفة مفتوحة تتضمن أعمال بناء وإحلال وتجديد عن طريق الوزارة وبتنفيذ جهاز الخدمة الوطنية أيضًا .

وأكد عبد العال جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى مؤكدا متابعة كافة المدارس بالتنسيق مع مديرى الإدارات النعليمية وكذلك مدراء المدارس وإستلام تقارير مكتوبة موقعة منهم بذلك.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار العمل في عدد قليل من المدارس دون تعطيل العملية التعليمية مؤكدًا نقل الطلاب من المدارس التى يجري فيها العمل بشكل كامل إلى مدارس آخرى قريبة منها كما يتم نقل الطلاب إلى أجنحة أخرى فى حالة العمل الجزئى بهذه المدارس مشيرًا إلى وصول معظم الكتب التعليمية إلى مخازن الإدارات التعليمية تمهيدًا للبدء في تسليمها للطلاب بداية من أول يوم دراسى.