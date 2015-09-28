إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة 90 دقيقة بسبب تدريبات عسكرية

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، أنه تقرر غلق المجال الجوي اليوم في القاهرة ساعة ونصف، علي أن تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتي 12.30 ظهراً بسبب تدريبات عسكرية.

وأضافت المصادر أنهم تلقوا تعليمات أن المجال الجوي لمطار القاهرة سيغلق بسبب تدريبات جوية عسكرية ، وأشارت المصادر إلى انه تم التسيق مع كافة السلطات العاملة بمطار القاهرة لتحديد موعد إقلاع وهبوط الطائرات في أوقات التدريبات وحتي لا تحدث تكدس داخل صالات السفر بالمطار ، وكذلك التنسيق في تحويل بعض الرحلات الجوية قبل وصولها مطار القاهرة للهبوط في مطارات بديلة لحين إعادة افتتاح.