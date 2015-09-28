شورلي: رحلت عن تشيلسي لأن مورينيو لم يثق بي

أفصح أندريه شورلي جناح فولفسبورج الألماني عن سبب رحيله من تشيلسي الإنجليزي مؤكدا أنه لم يحصل على ثقة المدرب جوزيه مورينيو.

وقال شورلي في تصريحات لصحيفة (تايمز) الإنجليزية:"قضيت أياما جميلة في تشيلسي وكنت محبوبا داخل الفريق لذلك يصعب فهم سبب رحيلي".

شورلي أتبع "أدائي كان جيدا دائما لكن في بعض الفترات من الموسم الثاني شعرت بأنني لا أملك ثقة المدرب ولا أبدأ بشكل أساسي في العديد من المباريات ولذلك قررت الرحيل".

وأضاف "أكن كل احترام لمورينيو لأنه تحدث معي وجها لوجه وقال لي ما علي فعله لأشارك لكنني لا أجد تفسيرا بعد ذلك لعدم مشاركتي بصفة أساسية ومع ذلك فأنا لا أحمل أي ضغينة تجاهه أو غيره في تشيلسي وكل ما أسعى إليه هو إثبات نفسي وقدراتي".

شورلي اختتم حديثه قائلا:"كان قرار الرحيل صعبا علي بكل تأكيد لكن ما سهله أن وجهتي كانت هي العودة لألمانيا ومع نادي كبير بحجم فولفسبورج ينتظره مستقبلا رائعا".

وانتقل شورلي من تشيلسي إلى فولفسبورج في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.