أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

آشلي يانج: فريق مثل مانشستر يونايتد يقاتل على كل البطولات دائما

Google+ Print
آشلي يانج: فريق مثل مانشستر يونايتد يقاتل على كل البطولات دائما آشلي يانج: فريق مثل مانشستر يونايتد يقاتل على كل البطولات دائما

تابع لاعبو الأهلي نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بشيء من الدهشة والذهول، فالفريق الأبيض تأخر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول وخسر 5-1 في النهاية.

الزمالك حل ضيفا على النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وشاهد مراسل FilGoal.com ردود أفعال لاعبي الأهلي علي الطائرة أثناء عودتهم من جوهانسبرج وهم يتابعون المباراة بدهشة واستغراب.

وتابع نجوم الأهلي الذين خسروا من أورلاندو بايرتس بهدف في ذهاب الدور نفسه مباراة الزمالك والنجم عبر هواتفهم المحمولة قبل تحرك الطائرة.

فقد استقبل الزمالك هدفين في أول عشر دقائق، حتى وصلت النتيجة لـ3-1 مع نهاية الشوط الأول، إلى أن انتهت المباراة بانتصار النجم الساحلي 5-1.

شاهد الصور من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع