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طبيب الأرجنتين: ميسي يصاب بالجنون حين يصاب.. أثق في عودته سريعا

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طبيب الأرجنتين: ميسي يصاب بالجنون حين يصاب.. أثق في عودته سريعا طبيب الأرجنتين: ميسي يصاب بالجنون حين يصاب.. أثق في عودته سريعا

يثق دوناتو فيللاني طبيب منتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي سيتعافى سريعا من الإصابة التي لحقت به في الدوري الإسباني مع فريقه برشلونة.

وسيغيب قائد منتخب الألباسيليستي من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد إصابته في الأوتار الداخلية للركبة اليسرى أثناء مباراة فريقه التي فاز فيها على لاس بالماس 2-1 السبت.

وصرح فيللاني بأن ميسي "يصاب بالجنون حين يفتقد للقدرة على اللعب. وبسبب هذا أثق في قدرته على العودة سريعا لأنه لاعب محترف جدا".

وأضاف في تصريحات لصحيفة (Ole) الأرجنتينية "أعرف ميسي منذ سنوات وقد يعود في فترة أقل من المعلنة".

وقد يغيب ميسي عن مواجهتين هامتين لناديه ومنتخب بلاده إذ سيواجه فريق برشلونة غريمه اللدود ريال مدريد يوم 22 نوفمبر وستلعب الأرجنتين قبلها بتسعة أيام على أرضها ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم القادمة.

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