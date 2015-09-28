بوفون بعد الهزيمة الثالثة: علينا أن نشمر عن سواعدنا ونلطخ أيدينا للتعامل مع الأمر

أكد جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أن فريقه عليه أن يتعامل بحذر مع المباريات المقبلة بعد خسارة ثلاث مباريات من أول 6 في الموسم الجديد من الدوري.

وحقق حامل لقب الدوري فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين ليحتل المركز الـ15 برصيد 5 نقاط بعدما حصد اللقب في الأربعة مواسم الأخيرة.

وقال حارس منتخب إيطاليا لقناة (سكاي إيطاليا):"علينا أن نرجيء الحديث عن الدوري في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف "الفارق بيننا وبين متصدري البطولة كبير.علينا أن نشمر عن سواعدنا وأن نلطخ أيدينا لتدارك الموقف. ندرك أن علينا التحسن وأننا سنتعامل مع كل مباراة على حدة".