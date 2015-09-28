بالصور .. قوات الإحتلال الإسرائيلية تعتلى أسطح المسجد الأقصى

اندلعت اشتباكات، صباح اليوم الإثنين، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين فى باحات المسجد الأقصى استمرارا للعنف فى الأسابيع الأخيرة الذى أثار قلقا دوليا.

وأقتحمت قوات خاصة وقوات من حرس الحدود والقناصة ساحات المسجد الاقصى قبل الساعة السابعة من صباح اليوم" ، و قام عدد من جنود الأحتلال من الصعود فوق سطح المسجد الأٌقصى .

واعتلت قوات من الشرطة الإسرائيلية اسطح المسجد القبلى إضافة إلى تواجد أعداد اخرى فى ساحات المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح اليوم فقط لمن هم فوق الخمسين عامًا من الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى.



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