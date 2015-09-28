سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، بأوراق ترشحه صباح اليوم لخوض الانتحابات مجددا على ذات المنصب لدورة قادمة .

وصرح عاشور بأنه سيعمل حال فوزه على إتمام تعديلات قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية ، إلى جانب بناء مبنى جديد لنقابة المحامين داخل المقر الحالى بوسط القاهرة بما يستوعب إستحقاقات المحامين.

وأضاف، أنه أبرم اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لمنح المحامين منح دراسية مجانية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه ، إلى جانب العمل على إنشاء معهد للمحاماة يكون تابعا للنقابة على أن تكون الدراسة به شرطا أساسيا للالتحاق بعضوية النقابة.

وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال تطوير مختلف الأندية ومقرات المحامين فى المحافظات والمحاكم المختلفة على نحو يليق بالمحامين ورسالتهم السامية ، وأوضح أنه سيعمل على ميكنة النقابة والإنابة القضائية واستكمال خطوط الاتصالات والمواصلات للمحامين.

وكانت النقابة قد بدأت اعتبارا من صباح اليوم فى تلقى أوراق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس والتى تستمر حتى 4 أكتوبر القادم ، على أن تجرى انتخابات التجديد الشامل على منصب النقيب وعضوية المجلس فى 8 نوفمبر القادم.