اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى

اندلعت اشتباكات، صباح اليوم الإثنين، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى حيث أثار العنف في الأسابيع الأخيرة قلقا دوليا.

وقال عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس، إن “قوات خاصة وقوات من حرس الحدود والقناصة اقتحمت ساحات المسجد الاقصى قبل الساعة السابعة من صباح اليوم.”

وأضاف الخطيب “أن مواجهات تجري بين المعتكفين في المسجد الأقصى وقوات الاحتلال” ووصف الوضع في المسجد الاقصى بأنه في “غاية التوتر”.

وأظهرت مشاهد على التلفزيون قوات من الشرطة الإسرائيلية تعتلي أسطح المسجد القبلي إضافة إلى تواجد أعداد أخرى في ساحات المسجد الاقصى.

وقال عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، إن “هناك عددا من الإصابات بالرصاص المطاطي داخل المسجد القبلي المحاصر من قبل قوات الاحتلال.”.

ووقعت اشتباكات مشابهة في الحرم القدسي خلال الأسابيع المنصرمة.

وجاءت الاشتباكات مع دخول أعداد من اليهود إلى ساحات المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية حيث يصادف يوم الاثنين احتفالهم بعيد العرش.

وقال الخطيب “إن المسجد الأقصى هو مسجد خالص للمسلمين لا يجوز أن تتخذ أي إجراءات بحقه.”

وأضاف “أن السلطات الإسرائيلية بدأت باتخاذ قرارات ليس من حقها أن تتخذها بحق المسجد الأقصى.”

رويترز