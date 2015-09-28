ضبط 1713 مُخالفةٍ مرورية وتنفيذ 321 حُكمًا قضائيًا في المنيا

شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية، لضبط الشارع وتكثيف التواجد الأمني، حيث أسفرت الحملة، عن تنفيذ نحو 321 حُكمًا قضائيًا، وضبط 1713 مُخالفةٍ مرورية مُتنوعة، وضبط 38 دراجة بُخارية بدون ترخيص .

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 321 حُكمًا قضائيًا، وضبط 1713 مُخالفةٍ مرورية، وضبط 38 دراجة بُخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 321 حُكمًا قضائيًا، منها:” 3 قضايا جنايات، و276 حبس جزئي، و35 حبس مُستأنف، و6 غرامات جزئية، ومُخالفة” .