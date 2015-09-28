المزينة يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام السوداني

بحث اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مجلس القيادة، سبل تعزيز التعاون مع عبدالعظيم محمد الصادق قنصل عام جمهورية السودان الشقيقة، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تسلمه مهام منصبه كقنصل عام لبلاده في دبي، كما ناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية السودانية في دبي.

وأكد اللواء خميس المزينة خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بالجاليات المقيمة على أرض الإمارة كافة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. وتمنى له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكداً أنه سيجد كل التعاون لتسهيل مهمته في أداء عمله. وفي ختام اللقاء أهدى خميس مطر المزينة القنصلَ السوداني، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة هذه الزيارة