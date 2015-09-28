أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المزينة يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام السوداني

Google+ Print
المزينة يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام السوداني المزينة يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام السوداني

بحث اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مجلس القيادة، سبل تعزيز التعاون مع عبدالعظيم محمد الصادق قنصل عام جمهورية السودان الشقيقة، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تسلمه مهام منصبه كقنصل عام لبلاده في دبي، كما ناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية السودانية في دبي.

وأكد اللواء خميس المزينة خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بالجاليات المقيمة على أرض الإمارة كافة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. وتمنى له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكداً أنه سيجد كل التعاون لتسهيل مهمته في أداء عمله. وفي ختام اللقاء أهدى خميس مطر المزينة القنصلَ السوداني، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة هذه الزيارة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية