10 حقائق لا تعرفها عن رأس الخيمة

على بعد 45 دقيقة بالسيارة فقط من مدينة دبي النابضة بالحياة، تقع إمارة رأس الخيمة المتميزة بغناها الثقافي، والتي تمثل صورة أصيلة عن التراث والتقاليد العربية العريقة، وتعج الإمارة بأكملها بالأنشطة الترفيهية الرائعة التي تناسب الجميع.

وفيما يلي 10 حقائق رائعة عن رأس الخيمة:

1. يشير اسمها إلى موقعها في الجزء الشمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. يعود أصل الملاح العربي ورسام الخرائط أحمد بن ماجد إلى رأس الخيمة، حيث ولد فيها عام 1421، ويعرف بكونه أول بحار عربي، كما اكتسب شهرةً في الغرب بصفته الملاح الذي ساعد المستكشف فاسكو دا جاما في شق طريقه من أفريقيا إلى الهند.

3. تضم رأس الخيمة أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يرتفع جبل ’جيس‘ شامخاً إلى حوالي 1910 متر فوق سطح البحر، ويتيح تجربة مثالية لتسلق الجبال وركوب الدراجات الجبلية مع المناظر الخلابة التي تطل عليها القمة.

4. تعد رقصة ’الوهابي‘ واحدة من أقدم الفنون الشعبية الراقصة في رأس الخيمة، والتي تتفرد بها هذه الإمارة. ويتم أداء هذه الرقصة الشعبية عادة في المناسبات الخاصة، وأيام العيد، وفي حفلات الزفاف.

5. تعتبر رأس الخيمة موطناً لواحدة من أفضل مزارع النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر ما لا يقل عن 18 نوع مختلف من التمور.

6. تحتفي ’الجزيرة الحمراء‘، قرية الصيد التاريخية التي تقع على أطراف مدينة رأس الخيمة، بالفن المعماري الذي يغلب عليه استخدام الحجارة المرجانية والصدفية التقليدية، وتعتبر الآن رمزاً يذكر بطابع الحياة قبل الطفرة النفطية.

7. تتميز رأس الخيمة بشواطئها الرملية البيضاء ذات المياه الزرقاء الصافية والتي تمتد على مسافة 62 كيلومتراً، والتي تتيح ممارسة مختلف النشاطات المائية من التجديف والتزلج على الماء إلى ركوب الأمواج بأنواعها.

8. يضم ’متحف رأس الخيمة الوطني‘ مجموعة فريدة من الأسلحة التقليدية، والتي تعود إلى العائلة الحاكمة، ويتميز بالمعروضات الأثرية التي تحكي قصص السكان الأوائل في المنطقة.

9. تفتخر رأس الخيمة بتاريخها الغني الذي يعود إلى العصر البرونزي، مما يجعلها واحدة من المناطق القليلة في العالم التي شهدت استمرار الحياة البشرية لأكثر من 7000 سنة.

10. تشتهر رأس الخيمة بالأماكن الأثرية إذ تحتوي على 18 من الحصون والقلاع والأبراج التاريخية التي لا تزال قائمة فيها.

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