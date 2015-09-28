بالصور.. ضبط 175 ألف ريال سعودي علي جسد سوداني بمطار القاهرة

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، أمس، من إحباط محاولة تهريب 175 ألف ريال سعودي مع راكب سوداني قبل سفره إلي الخرطوم علي الطائرة السودانية , أخفاها داخل حزام علي جسده لتضليل رجال الشرطة بالمطار.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه اشتبه أمين الشرطة في الراكب أثناء إنهاء إجراءات سفره علي الطائرة السودانية المتجهة إلي الخرطوم وبفتح الحقائب لم يعثر علي الأموال وبتفتيشه ذاتيا عثر معه علي حزام علي جسده داخله المبلغ المالي , أمر اللواء أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التامين بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.