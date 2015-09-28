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ضبط 10 قطع سلاح و16 طلقة نارية في حمله أمنية بالمنيا

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ضبط 10 قطع سلاح و16 طلقة نارية في حمله أمنية بالمنيا ضبط 10 قطع سلاح و16 طلقة نارية في حمله أمنية بالمنيا

صورة أرشيفية

قامت أجهزة الأمن بالمنيا، بشن حملةٍ أمنية، للحد من انتشار الأسلحة الغير مُرخصة، وتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين، حيث تم ضبط 10 قطع سلاح، و16 طلقة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، والذي يفيد بضبط 10 قطع سلاح، عبارة عن:” 7 بنادق ألية- خرطوش- و3 فرد محلي الصنع- و16 طلقةٍ نارية” ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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