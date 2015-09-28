بوتين: روسيا لا تنوي نشر قوات مقاتلة في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تنوي نشر قوات مقاتلة في سوريا، مشيراً إلى أن الهدف من الوجود العسكري الروسي في سوريا هو دعم حكومة رئيس النظام بشار الأسد ضد الجماعات الإرهابية.

وقال بوتين إن روسيا لن تشارك في أي عمليات ميدانية على أراضي سوريا أو في دول أخرى، على الأقل موسكو لا تخطط لذلك الآن، حسبما ذكرت “العربية نت”.

لكنه حذر عشية خطاب يلقيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين: “إننا ندرس تكثيف تعاملنا مع الرئيس الأسد ومع شركائنا في بلدان أخرى”.

وقدر بوتين، الذي كان يتحدث متحدثا بالروسية خلال برنامج “60 دقيقة” مع محطة “سي بي اس” الأميركية، بحوالى 2000 عدد المقاتلين القادمين من روسيا ومن جمهوريات سوفييتية سابقة في صفوف الإرهابيين في سوريا، مؤكداً أن حكومته لها مصلحة في منع عودتهم الى البلاد.

ويتوقع أن يدافع بوتين في كلمته الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حليفه الرئيس السوري ويعرض خطة لتشكيل ائتلاف جديد لمكافحة تنظيم “داعش” الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.

هذا ومن المقرر أن يُجري الرئيسان الأميركي والروسي محادثات بعد كلمة بوتين أمام الأمم المتحدة، على الرغم من اختلاف مواقف البلدين حيال بعض القضايا.