«كاميرون» ينفي تغيير موقفه تجاه رحيل الرئيس السوري

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، اليوم الاثنين إنه لن يغير موقفه تجاه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع محاولاته الدفع تجاه استراتيجية دبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة في البلاد.

ويناقش رئيس وزراء بريطانيا الموقف في سوريا مع العديد من قادة العالم ، ومن بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ، في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يسيطر الصراع السوري ، الذي شهد مقتل 250 ألف شخص ، وتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على أوروبا ، على مناقشات الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخففت الحكومة البريطانية مؤخرا من نغمتها ضد النظام السوري، كاشفة عن استعدادها الحوار معه وبقاء الأسد لفترة مؤقتة لحين الاتفاق على انتقال للسلطة لنظام جديد.

وقال رئيس الوزراء لشبكة “آي تي في” الاخبارية البريطانية إنه “لن يساوم على هدفه الأصلي” ، وأضاف ” ما نقوله ، هو أن ما تحتاجه ، على رأس حملة عسكرية ضد داعش ، الى استراتيجية سياسية والتوصل إلى تسوية سلمية حيث تمر بمرحلة انتقالية في سوريا من الأسد إلى شيء آخر” ، وأكد على ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي لمواجهة تنظيم داعش ، قائلا “نريد سوريا دون داعش وبدون الأسد ، لأنه لا يوجد مستقبل للشعب السوري بوجود أحدهما أو كليهما”.

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