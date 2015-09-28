«النساجون الشرقيون» يرفض التصالح مع «حماية المنافسة»

رفضت شركة ” النساجون الشرقيون”، التصالح مع جهاز حماية المنافسة بشأن قضية الاحتكار ، نافية ما تردد بشأن سعيها لإبرام اتفاق تصالحي مع الجهاز.

وأشارت الشركة فى بيان لها بعثت به لإدارة البورصة المصرية الى أنها رفضت التصالح مع الجهاز لتأكدها من صحة وسلامة موقفها القانوني وعدم ارتكاب أي ممارسات احتكارية ، لافتة الى انه لم يتم توجيه أي اتهام إليها أو سؤالها في تحقيقات النيابة العامة.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر الشهر الماضي إحالة مجموعة شركات “النساجون الشرقيون” إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

يبلغ رأسمال “النساجون” المصدر والمدفوع 450 مليون جنيه ، موزعا على 450 مليون سهم ، بقيمة اسمية تبلغ جنيها للسهم الواحد.