ضبط 480 تليفون محمول داخل بطانية مع عامل في مطار القاهرة

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب 480 محمولاً داخل بطانية وبين طيات الملابس بحقائب عامل معمار لدى عودته من الرياض وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر له حيث طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المقررة عليه .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الرياض اشتبه حسن عثمان مدير نوبتجية الجمرك فى الراكب ” أ . م ” عامل معمار بالرياض منذ عام , وقام عصام أنور وأحمد أبو بكر مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب عثر معه علي 480 محمولا متنوعة , وامام عمر سعد مدير جمارك المطار اعترف الراكب بمحاولة التهريب ومؤكدا أنها “تحويشة” عام عمل في السعودية , وطالب الراكب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده , وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .