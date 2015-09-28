محافظ المنيا يتابع سير العملية التعليمية بأول يوم دراسي

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم ، عدداً من المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد ، حيث اطمأن المحافظ على حسن سير العملية الدراسية وتابع انتظام الطلاب.

وتفقد المحافظ عدد من الفصول بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنات وغرف الأنشطة والحاسب الآلي ، وحث الطالبات على الاجتهاد والتفوق والعمل الجاد منذ أول أيام العام الدراسي حتى يحصلن على التفوق وتستمر المحافظة في حصد المراكز الأولى كل عام. كما قام بمحاورة بعض الطالبات حول طموحاتهن وآمالهن في المستقبل،وقرر خلال جولته بالمدرسة توفير عدد من الأجهزة الخاصة بغرفة الأنشطة .

كما طالب المعلمين بوضع مصلحة الطالب في المقام الأول والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم، والانضباط في مواعيد العمل.والتركيز على الأنشطة الدراسية واحترام الوقت.

كما تفقد المحافظ خلال جولته الفصل المتنقل الذي تم إنشاءه حديثا بالمدرسة كتجربة نموذجية جديدة يتم تطبيقها لأول مرة على مستوى الجمهورية ، وذلك لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول ،حيث يضم الفصل 25 طالبة من المتفوقات.

من جانبه قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن 2850 مدرسة بمختلف مراكز محافظة المنيا تستقبل اليوم حوالي مليون و200 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية ، بإجمالي عدد معلمين يبلغ 161 ألف و592 معلما ، وأوضح أن 29 مدرسة جديدة قد دخلت الخدمة مع بداية الدراسة في التعليم الابتدائي والإعدادي ،وستقوم المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بدفع المصروفات، وتقوم مديرية أمن المنيا بإجراءات مشددة، لتأمين المدارس عن طريق الدوريات الراكبة التي تمر على كل المدارس للتعامل مع أي أحداث طارئة.